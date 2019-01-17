Модульное здание отдела полиции открыли в городе Любань в Ленобласти

Любань, Ленинградская область, , 17:43 — REGNUM В центре городе Любань в Ленинградской области сегодня, 17 января, открыто новое здание для 123 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Здание на улице Карла Маркса — модульного типа, оно было возведено в более короткий срок, по сравнению со временем сооружения капитального здания.

Начальник ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрели помещения нового здания, площадь которого составляет 546 квадратных метров. В нем созданы комфортабельные условия для несения службы, оборудованы дежурная часть и комната для содержания административно-задержанных лиц, комната приема пищи дежурной смены, холл для приема граждан, зал совещаний, архив и служебные кабинеты, помещения для посетителей и другие.

«Мы нацелены на то, что в ближайшие годы Ленинградская область с точки зрения правоохранительной деятельности станет одной лучших в России», — сказал начальник Главка Сергей Умнов. Он рассказал о планах по открытию других зданий для отделов внутренних дел Ломоносовского и Кировского районов Ленобласти.

По словам главы региона Александра Дрозденко, к 2020 году планируется полностью обеспечить полицию Ленинградской области всеми необходимыми условиями.

«Мы ставим перед полицейскими задачу по обеспечению высокого уровня правопорядка и со своей стороны создаем им условия для качественной работы. Это второй объект, построенный совместными усилиями областного правительства и Министерства внутренних дел, и сегодня я убедился в том, что эта программа реализуется эффективно», — приводит слова губернатора Ленобласти его пресс-служба.

На строительство здания, его оборудование мебелью и техникой, благоустройство прилегающей территории из областного бюджета было выделено 50,5 млн рублей.

В рамках подписанного в 2017 году соглашения о софинансировании из бюджета Ленинградской области ряда расходов по материально-техническому обеспечению полиции в регионе появится семь быстро возводимых модульных конструкций для отделов полиции и МРЭО во Всеволожском, Волховском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах. До 2020 года на реализацию программы будет направлено 300 млн рублей.

30 ноября 2018 года открылось новое модульное здание в поселке Сосново Приозерского района. Сегодня новоселье праздную полицейские в Любани, в 2019 году также откроются здания подразделений полиции в Ломоносовском и Кировском районах. Ведется строительство отделения в поселке Янино Всеволожского района.