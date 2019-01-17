Большинство опрошенных РАНХиГС челябинцев назвали 2018 год хорошим

Челябинск, , 16:55 — REGNUM Ушедший 2018 год хорошо оценили для себя 62% жителей Челябинска, опрошенных региональным филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Об этом говорится в материалах исследования, опубликованных на официальном сайте вуза.

9% опрошенных назвали год хорошим. Итоги 2017 года таким образом оценили 33% граждан. При этом скорее хорошим 2018 год назвали 53% опрошенных (про 2017 год так отозвались 24,2%).

Плохим 2018 год назвали 6,7%, а скорее плохим — 27,3%. 2017 год таким образом оценили. соответственно, 21,7% и 38,2%.

Опрос проводился 6−10 декабря. Методом формализованного интервью были опрошены 700 жителей Челябинска старше 18 лет.