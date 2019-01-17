Педагогам Москвы предлагают пройти курс по МЭШ за 39 тысяч рублей

Москва, , 16:53 — REGNUM Учителя Москвы смогут пройти курсы профессиональной подготовки по дисциплине «Технолог МЭШ». Соответствующая программа была включена в учебный план Московского городского педагогического университета, заявил журналистам 17 января ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Стоимость обучения составляет 39 тысяч рублей, оплату может внести как руководство школы в качестве юридического лица, так и сам педагог.

«Думаю, найдут [средства на обучение], это не критичная сумма для московских школ», — оценила директор института цифрового образования Екатерина Лавренова.

Заведующий кафедрой информатизации образования института цифрового образования МГПУ Вадим Гриншкун полагает, что «иметь в школе одного-двух-трех технологов — почётно».

«Мы рассчитываем, что в течение 4 месяцев к нам будут приходить учителя московских школ, а может, это будет интересно и для других регионов», — добавил он.

В настоящий момент услуга является добровольной. Учителям будут рассказывать о том, как создавать свои мультимедийные и интерактивные ресурсы, использовать ресурсы, разработанные их коллегами, в каких отраслях эти ресурсы будут наиболее эффективны и какова специфика их использования при работе со школьниками и для собственного профессионального роста.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московская электронная школа» в 2018 году распространился на все школы столицы. При обучении используются интерактивные панели, персональные планшеты и беспроводная сеть Wi-Fi. В проекте предусмотрено создание электронной базы обучающих материалов, пополнением контента которой занимаются, в том числе, занимаются учителя, ученики и другие лица.