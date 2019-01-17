В Калуге начали обучение военных поваров для Росгвардии страны

Калуга, , 16:46 — REGNUM В Калуге приступили к обучению младших специалистов войскового питания — военных поваров для столовых войсковых частей и подразделений Росгвардии. Как сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском учебном центре, первая группа военных поваров сформирована из 70 военнослужащих срочной службы. В следующем году количество обучающихся будет увеличено до 210 человек.

Во время обучения военнослужащие получат необходимые теоретические знания и практический опыт по приготовлению пищи как в стационарных, так и в полевых условиях. Для этого создана вся необходимая инфраструктура армейского быта. Помощь в обучении будущих поваров в погонах окажут преподаватели Калужского колледжа питания и услуг.

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Милейко поздравил будущих поваров с началом учебного периода, пожелал им успехов в освоении новой профессии и выразил уверенность в том, что умение готовить пригодится им не только на военной службе, но и в гражданской жизни.

Напомним, войсковая часть в Калуге для проведения обучения военных поваров выбрана прежде всего потому, что здесь созданы благоприятные условия для размещения и обучения личного состава, имеется новый жилищно-казарменный фонд и оборудована современная учебно-материальная база для подготовки высококлассных специалистов тыла.