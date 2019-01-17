Специалисты обнаружили в безопасности Fortnite серьёзную уязвимость

Кэри, США, , 16:37 — REGNUM Компания Check Point обнаружила серьёзную уязвимость в безопасности популярной видеоигры Fortnite. По данным отчёта, опубликованного на сайте компании, хакеры могут подслушивать разговоры игроков Fortnite и красть их личные данные.

Эта уязвимость позволяет злоумышленникам красть личную информацию через аккаунты Facebook, Google и Xbox, а при помощи полученных данных покупать виртуальную валюту для последующей продажи. Представители Check Point своевременно обратились в компанию Epic Games (разработчики Fortnite) и сообщили о проблеме. Сейчас уязвимость устранена.

Напомним, что ранее издание Independent проводило расследование по поводу мошенничества в Fortnite. По данным издания, мошенники использовали краденные данные кредитных карт для покупки и продажи виртуальной валюты, тем самым отмывая деньги. Компания Epic Games никак не комментировала это заявление.

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