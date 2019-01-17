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Почти 13 тыс. детей на Северном Кавказе учатся в третью смену — минкавказ

Общество

В трёх регионах округа для решения этой проблемы будет построено 50 новых школ

Москва, 17 января 2019, 16:22 — REGNUM  Порядка 12,7 тысяч школьников на Северном Кавказе обучаются в третью смену. При этом на начало предыдущего учебного года таких детей было меньше — около девяти тысяч. Такие цифры на «правительственном часе» в Совете Федерации привёл глава минкавказа РФ Сергей Чеботарев, передаёт 17 января корреспондент ИА REGNUM.

«В среднем дети проводят в школе 6−7 часов. Три смены — 21 час. Школа должна отдыхать, преподаватели должны отдыхать. Мы понимаем, что (в таких условиях) качественного обучения нет», — отметил министр.

Сергей Чеботарев напомнил, что в рамках национального проекта «Образование» в трёх регионах — Дагестане, Ингушетии и Чечне — планируется построить 50 новых школ. Однако, как пояснил министр, проблема не только в количестве образовательных учреждений, но и в подготовке педагогических кадров.

«Будет построено 50 объектов. Получается, нужно найти более 1000 преподавателей новых, качественно подготовить их. Это ещё одна проблема, которая должна решиться», — заключил выступающий.

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Как сообщало ИА REGNUM, о выделении трём субъектам СКФО, а также Республике Бурятии на ликвидацию трёхсменного режима обучения 11 млрд рублей в начале декабря 2018 года также на «правительственном часе» рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. В общей сложности в субъектах будет построено 59 школ: по 19 — в Дагестане и Чечне, 12 — в Ингушетии, девять — в Бурятии. Новые образовательные учреждения в сумме будут рассчитаны примерно на 35 тысяч ученических мест.

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