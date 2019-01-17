Четверг, 17 Января 2019 года
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В Донбассе погибло 70 сотрудников украинского спецназа

Общество

Вчетверо больше получили ранения

Житомир, Украина, 17 января 2019, 16:26 — REGNUM  С момента начала гражданской войны на Украине, в Донбассе погибли 70 боевиков «Сил специальных операций», заявил президент Украины Пётр Порошенко в Житомирской области, сообщило 17 января информационное агентство «УНН».

Кроме того, 294 спецназовца получили государственные награды, а четверо стали Героями Украины.

Напомним, «Силы специальных операций» были созданы в начале 2016 года. Это элитное спецподразделение, осуществляющее разведку, а также информационно-психологические специальные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине октября 2018 года глава СБУ Василий Грицак заявил о 27 сотрудниках спецслужбы, погибших в Донбасса с момента начала гражданской войны.

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Война в Донбассе
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