В Донбассе погибло 70 сотрудников украинского спецназа

Житомир, Украина, , 16:26 — REGNUM С момента начала гражданской войны на Украине, в Донбассе погибли 70 боевиков «Сил специальных операций», заявил президент Украины Пётр Порошенко в Житомирской области, сообщило 17 января информационное агентство «УНН».

Кроме того, 294 спецназовца получили государственные награды, а четверо стали Героями Украины.

Напомним, «Силы специальных операций» были созданы в начале 2016 года. Это элитное спецподразделение, осуществляющее разведку, а также информационно-психологические специальные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине октября 2018 года глава СБУ Василий Грицак заявил о 27 сотрудниках спецслужбы, погибших в Донбасса с момента начала гражданской войны.

Читайте также: С момента начала войны на Украине погибли 27 сотрудников СБУ