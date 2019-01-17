Жители Италии тратят на футбол больше, чем на все другие развлечения

Рим, , 16:05 — REGNUM По данным профильных экспертных организаций, по итогам 2017 года граждане Италии потратили на футбол значительно больше средств, чем на любые другие развлечения, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 17 января.

«Футбол обыгрывает кино со счетом 3:0», — гласит название статьи.

Отмечает, что, по экспертной оценке, на приобретение билетов и другие расходы, связанные с футболом, граждане страны в 2017 году потратили около 2,4 млрд евро — на каждого жителя Италии, таким образом, в среднем приходится около 40 евро.

На втором месте с огромным отрывом — расходы на походы в кинотеатры (734 млн евро). Также среди лидеров — танцы, вечеринки, парки аттракционов и музыкальные концерты (от 370 до 730 млн евро).

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