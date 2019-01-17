В Италии 50 граждан обвиняют в нечеловеческих условиях труда мигрантов

Рим, , 15:57 — REGNUM Правоохранительные органы Италии задержали и арестовали граждан, подозреваемых в использовании труда мигрантов и создании «нечеловеческих условий» для этого труда, передает Il Messaggero в четверг, 17 января.

Уточняется, что среди задержанных — лидер одной из профсоюзных организаций и государственный инспектор по вопросам труда. Всего по делу проходят около 50 подозреваемых, трое из них — в тюрьме, шестеро подвернуты предварительному заключению, остальные — под домашним арестом.

Мигрантов вынуждали работать по 12 часов в день, при этом платили им лишь половину минимальной зарплаты, а условия труда не соответствовали никаким нормам.

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