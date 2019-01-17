В Севастополе впервые прошёл астрономический диктант

Севастополь, , 15:56 — REGNUM Студенты и школьники Севастополя и Крыма впервые приняли участие в написании всероссийского астрономического диктанта. На площадке Севастопольского госуниверситета более ста человек проверили знания науки о космосе, сообщает 17 января пресс-служба вуза.

Писали диктант все желающие старше 12 лет: студенты, школьники и даже преподаватели. Участники должны были ответить на 35 вопросов. За каждый верный ответ начислялся один балл. Вопросы в анкете сгруппированы в семь тематических блоков: история астрономии, кометы и метеоры, звезды и звездные миры, солнечная система, звёздное небо, культура, искусство, космонавтика.

По словам организаторов, самым простым оказался вопрос о Тунгусском метеорите: на него верно ответили все. Самый сложный — вопрос о российском ученом, который построил теорию происхождения кометных хвостов.

Всероссийский астрономический диктант, или астрономическая контрольная, проводится с 2016 года. В 2018 году штабом диктанта стал новосибирский планетарий, организаторами масштабной астрономической контрольной традиционно выступают Московский планетарий и Московский государственный университет.

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