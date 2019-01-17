Крупный «караван мигрантов» из Сальвадора направился в США

Мехико, , 15:52 — REGNUM В сторону южной границы Соединенных Штатов из Сальвадора выдвинулся новый «караван мигрантов», передает 16 января телеканал Telesur.

«Группа из 200 сальвадорских мигрантов намерена встретиться в Мексике с караваном, который отправился из Гондураса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная крупная группа мигрантов из Сальвадора станет пятой, которая направилась в сторону США за последние три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января из города Сан-Педро-Сула (Гондурас) на север двинулись около 1,5 тыс. мигрантов, разделенных на две группы. Власти страны усилили меры миграционного контроля в районе Агуа-Кальенте, чтобы воспрепятствовать переходу людей в Гватемалу.

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