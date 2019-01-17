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В МЧС предупредили о сильном снегопаде и гололедице в Москве

Общество

В отдельных районах столицы ожидается метель и снежные заносы

Москва, 17 января 2019, 15:48 — REGNUM  В Москве сегодня днем, 17 января, с сохранением до утра 18 января ожидается снегопад, гололедица и сильный ветер, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным ведомства, в столице России ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель и снежные заносы, возможна гололедица, а также усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что днем 17 января погода в Москве будет потенциально опасной — ожидается сильный ветер, снегопады и метели.

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