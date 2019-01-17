Костромские власти хотят штрафовать людей, бросающих питомцев

Кострома, , 15:47 — REGNUM Костромские власти хотят ужесточить наказание за нарушения правил содержания животных, сообщает ГТРК «Кострома». Каждый день с улиц города специалисты центра передержки забирают десяток потерянных и брошенных животных.

В областном телевидении отмечают, что «проблема вышла и за пределы города»: в Костромском и Красносельском районе лесничие насчитали около сотни полудиких собак. За последние месяцы на карантин было взято 10 бездомных собак, покусавших людей. В городе работают две бригады центра передержки, которые за год забрали с улиц 280 животных. По данным специалистов центра, зимой количество бездомных собак растет.

«Причина главная — в недобросовестном отношении самих же горожан к животным. Очень многие, когда наиграются с маленьким животным, его выбрасывают. У кого-то аллергия. Вместо того чтобы найти приют или новый дом, они оставляют их на улицах, в подъездах», — сообщает директор Костромского центра передержки Павел Вариошкин.

Отметим, что с начала текущего года выбрасывать питомцев на улицу запрещено законом: он обязывает владельца или найти новый дом своему бывшему питомцу, или отдать в приют. Для нарушителей закона «предлагается ввести весомые штрафы».

«За 2018 год мы получили порядка 300 обращений костромичей. Где-то собаки мешали лаем, где-то люди отпускали собак в свободный выгул. Было составлено порядка 170 протоколов о нарушениях. Каждое второе заявление подтвердилось», — отмечает начальник Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы Сергей Басов.