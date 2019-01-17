В Южной Корее организовали выставку разборной электроники

Квачхон, Южная Корея, , 15:35 — REGNUM В одном из городов Южной Кореи организовали выставку, на которой можно разбирать и собирать электронику, сообщает YTN.

С 15 по 27 января в музее Gwacheon National Science Museum проводит выставка, на которой можно понять принцип работы электроприборов.

На выставке представлено более 20 видов электроники, таких как клавиатура, мышка, ноутбук, принтер, вентилятор, холодильник и стиральная машина. Многие экспонаты выставки личные вещи организаторов, которые вышли из строя или были приобретены в центре переработки. Кроме того на выставке можно узнать как работает тот или иной прибор.

В выставке может принять участие любой желающий. Перед началом работы детям и взрослым выдают специальные очки, перчатки и необходимые инструменты, такие как плоскогубцы или отвертки.

Кроме этого дети могут создать свои шедевры, используя разборные детали, также представленные на выставке.

По словам организаторов, дети разбирая и собирая электронные приборы смогут понять ценность этих устройств и пробудить любопытство к данной отрасли.