В ННГУ обсудили введение рейтинговой системы для студентов

Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM Введение рейтинговой системы для студентов Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского обсудили на совместном совещании представители студенческого самоуправления и администрации университета. Об этом 17 января сообщает пресс-служба вуза.

Выступая на совещании, проректор по социальным вопросам и взаимодействию с работодателями Татьяна Беспалова сообщила о необходимости создания рейтинговой системы, а также ее дальнейшем развитии. В свою очередь, начальник отдела воспитательной и социальной работы Института экономики и предпринимательства Юлия Ширяева сообщила подробности об участии в системе.

Представителям студенческого актива представилась возможность внести предложения и получить ответы на интересующие вопросы. Несколько лет назад экспериментальной площадкой для внедрения рейтинговой системы стал Институт экономики и предпринимательства. Теперь подобная практика распространится на все учебные подразделения университета.

Уже со следующего семестра студенты могут вносить свои достижения в портфолио и иметь возможность премиального поощрения. Достижения будут приниматься по нескольким категориям деятельности: учебная, научно-практическая и инновационная, общественно значимая, творческая и культурно-массовая.

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