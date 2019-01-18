Огнетушитель для Умки — Вся правда о белых медведях

Николай Гернет, , 13:00 — REGNUM

Обычный вечер после рабочего дня в Арктике. Банька натоплена, можно погреться и помыться. Намыливаюсь, краем глаза замечаю какое-то движение. Что такое? За мной в маленькое запотевшее окошко наблюдает любопытный белый медведь. Становится немного не по себе, но животное не проявляет агрессии, поэтому продолжаю париться.

Через некоторое время, видимо, потеряв интерес к происходящему, мишка уходит сам.

За следующий месяц мы встретимся еще много раз. Он заглянет еще и в кухонное окно, с очень обиженным видом — мол, сами тут кушаете, а со мной не делитесь… Работа в арктических широтах подразумевает, что встречи с животными будут регулярными и, зачастую, очень неожиданными. Недаром первый пункт памятки о безопасности гласит — «Если вы не видите рядом медведя, это не значит, что его нет».

Невозможно в этом материале избежать упоминания ряда общеизвестных фактов о белых медведях, но я разбавлю их личными впечатлениями и историями из жизни полярников.

Редкий зверь удостаивается таких противоположных оценок, как белый медведь. Одни называют его самым опасным хищником и кровожадным гигантом, другие — «мимимишкой» и очаровательным созданием. И обе позиции только дополняют друг друга. Из СМИ мы регулярно узнаем о трагических последствиях встреч медведей и людей, но когда наблюдаешь за животными с безопасного расстояния, то видишь, что они действительно очень милые, грациозные, а отношения медведицы с медвежатами могут быть примером и для людей. Считается, что во всём мире сейчас около 25 тысяч белых медведей и популяция стабильна и даже немного увеличивается. Посмотреть на них каждый год приезжают туристы со всего мира. Причем многие уверены, что они смогут не только увидеть, но и погладить животное. И обижаются, когда их не выпускают на прогулку по острову, где находятся медведи.

«Белыми» их назвать можно условно, на самом деле кожа у полярных медведей чёрного цвета, а шерсть полупрозрачная. Окрас шерсти может меняться с возрастом, в зависимости от питания и здоровья животного. Это действительно самый большой хищник — в длину медведи могут достигать 3 метров. Размеры очень трудно оценить среди льдин и камней, до тех пор пока ты не увидишь, как он встаёт на задние лапы, а передними дотягивается до крыши дома.

Сейчас встречи медведей и людей стали вс` более частыми по двум причинам — в Арктике с каждым годом работает всё больше людей, появляются новые базы, развивается промышленность, приезжает всё больше туристов, и не все строго соблюдают правила безопасности. Вторая причина — уменьшение ледового покрова, который является для белых медведей основной зоной обитания, и они вынуждены искать пропитание на суше, на островах, куда их манят запахи жилья.

Обычному человеку в день нужно в среднем 2−2,5 тысячи калорий, а медведю — почти в десять раз больше. Поэтому белый медведь постоянно хочет есть. В идеальных условиях, если удалось добыть нерпу, медведь снимает с нее шкуру и съедает только жир, который даёт больше всего энергии. Если он голоден, то сожрет всё, даже шкуру. Остатки «пира» достаются другим полярным обитателям — песцам и чайкам, постоянным спутникам хозяина Арктики. Таким образом, от «удачливости» охоты медведя зависит жизнь и его спутников.

Голодный медведь идёт напролом. Случился однажды курьёзный случай, когда начальник станции зашёл утром в домик к сотрудникам и обнаружил, что дверь в коридор открыта нараспашку. А полярники еще спят. Начали разбираться — оказалось, что в холодном коридоре стояло ведро с квашеной капустой. Ночью медведь вынес его, выдавив дверь, при этом никто не услышал шума. Хорошо, что запах капусты оказался заманчивее ароматов полярников…

Но на самом деле и этот расклад не самый лучший. Одно из базовых правил проживания в Арктике — никогда не прикармливать диких животных. Медведь сразу вырабатывает для себя новую модель поведения — «меня один раз угостили, значит, будет вкуснятина ещё и ещё». К тому же от пищи пахнет человеком — а значит, и он становится потенциальной едой, если другой не предвидится. Ещё животных может привлекать запах помоек и остатков в мусорных ямах. В Арктике эта проблема решается сжиганием всех пищевых отходов.

Но даже если запахов почти нет, медведи всё равно постоянно мигрируют за льдом и за нерпами. И на этом пути иногда встречаются полярные станции. Ученые говорят, что секрет выживания медведей — не только в сильных лапах или в хорошем обонянии. Их «фишка» — любопытство. Мишка дотошно обойдёт каждый домик, каждую бочку, попробует отковырнуть каждую доску — вдруг найдётся что-то съедобное? Сейчас на многих станциях можно встретить специальные приспособления на окнах — доски с торчащими гвоздями. Они чаще всего появляются после того, как медведь не рассчитывает свои силы и слишком сильно прижимается носом к окну, да так, что стёкла осыпаются внутрь.

Конечно, для людей этот любознательный пушистый Умка — совсем не подарок, но как отогнать его от зданий без причинения вреда? Медведи, как и мы, не любят громких металлических звуков, поэтому морщатся и уходят, если начать колотить поварёшкой по кастрюле. В последние годы, в связи с развитием техники, на некоторых станциях стали применять обычные квадрокоптеры не только для съёмки, но и для отпугивания животных. Медведю очень неприятно, когда к нему с воздуха приближается какая то жужжащая штука, и он тоже уходит, причем можно контролировать пути отхода.

Для самых назойливых, как крайняя мера, но очень осторожно, приходилось применять… огнетушитель. Громкое шипение и облако пара действует как большой газовый баллончик. А осторожно — потому что при всей своей грозности и массивности — у медведей очень слабая сердечно-сосудистая система. И резкий испуг может привести к гибели. Ещё нельзя долго преследовать животных на вездеходе или ломиться за ним на ледоколе — медведь хоть и может бежать очень быстро, но на небольшие дистанции, а длительная гонка может кончиться условным «инфарктом».

Отличительной чертой белых медведей от бурых, например, является осторожность. Полярные медведи предпочитают находить добычу, которая не сильно обороняется. Он понимает, что если его хоть немного ранят во время охоты, то в дальнейшем пищу добыть будет почти невозможно. Есть специалисты, которые утверждают, что можно спокойно разойтись с медведем, если у тебя в руках есть просто длинная палка, напоминающая видом клыки моржа. Для медведя этот образ прописан «генетически», как очень опасный объект, который стоит избегать. Ну и вообще, как и все дикие животные, медведь старается сам избежать контакта с людьми, кроме ситуаций, если он голодный, раненый или это медведица, защищающая потомство.

Нужно знать, что медведи практически не реагируют на выстрелы из оружия в воздух. Дело в том, что они живут в условиях, где подобные громкие звуки не редкость — гораздо громче трещат льдины и торосы, а когда от ледника отламывается айсберг — грохот стоит как во время пушечной стрельбы. На резиновые пули рассчитывать тоже не стоит — при слое жира в 10−15 см и толстой шерсти — мишка просто их не почувствует.

На ближней дистанции эффективно зарекомендовали себя фальшфейеры — яркое пламя позволяет держать медведей на расстоянии, хотя здесь должны быть стальные нервы. И еще одно важное правило — не убегать и не поворачиваться к медведю спиной. Нужно медленно отходить назад, всем видом показывая, что ты не испугался. Иначе — ты жертва и на тебя нужно напасть обязательно. Стрелять на поражение и охотиться на медведей запрещено с 1956 года — они занесены в Красную Книгу.

Очень странно сейчас читать книги о Советском периоде освоения Арктики и их отношении к медведям. Цитата из книги пилота Михаила Водопьянова «Небо начинается с земли. Страницы жизни».

«На острове Рудольфа — самом северном из советских островов — нас любезно встретила «хозяйка Арктики». Перед домом зимовщиков, украшенном флагами, стояла на задних лапах огромная белая медведица. Она была подпоясана красным кушаком и в передних лапах держала поднос с хлебом и солью, по русскому обычаю гостеприимства. На шелковой ленте вокруг толстой медвежьей шеи висел большой ключ с надписью: «Ключ от Полюса».

Хорошо нас встретили зимовщики острова Рудольфа. Медведицу они убили за несколько дней до прилёта самолёта экспедиции, заморозили тушу и нарядили ее».

Один из моих любимых кадров сделан на Новой Земле. Осенью в море начали появляться айсберги. На одном из них сидела семья — мама с двумя медвежатами. Они спрыгнули в воду и направились к берегу, недалеко от нашей базы. Мы с напарником вышли на улицу, чтобы иметь возможность отпугнуть животных издалека, но медвежья семья сразу направилась мимо нас. Был прекрасный солнечный день, и было видно, что медвежата явно устали, им совершенно не хотелось далеко идти. Они стали по очереди падать на спину и валяться на земле. Это было очень мило и непосредственно, но мама на них сердилась и подталкивала вперед.

Медведи вообще любят валяться на спине — это способ очистки от грязи и необходимая процедура после нахождения в море — нужно выдавить из шкуры лишнюю воду, чтобы она не намерзала. Да, они отличные пловцы, потому что жир держит их на плаву, и нужно только слегка двигать лапами, чтобы двигаться в нужном направлении.

Очень интересно наблюдать в бинокль за процессом кормления пары медвежат. Мама-медведица нашла подходящий сугроб, села в него, как в кресло. Прибежали мелкие, она взяла сначала одного, приподняла и положила его к груди, потом второго так же. Некоторое время они сосали молоко, а потом просто отвалились по разным сторонам, как яблоки с дерева.

Медвежата — непоседливые, любопытные, шустрые — иногда их два или три, мама постоянно прикрикивает на них, чтобы не отходили далеко, или иногда даже раздает шлепки. Как известно, самцы не участвуют в воспитании, и при плохом раскладе могут даже убивать молодняк ради пропитания.

Еще один интересный исторический факт — в экспедиции лейтенанта Седова для пополнения запасов продовольствия приходилось убивать медведей, медведиц, а медвежат они оставляли живыми и взяли с собой. Их пытались даже использовать в роли ездовых медведей и запрягали в нарты. Были, конечно, проблемы с управлением. В сторону от шхуны медведи бежали неохотно, а вот наоборот, к шхуне, где их кормили, неслись так, что невозможно было остановить. Потом этих медвежат — Льдинку, Тороса и Василия — привезли в Архангельск и отдали в зоопарк.

Научное название белого медведя — Ursus maritimus — «медведь морской». Это единственное наземное млекопитающее, проводящее основную часть жизни на льду. Именно там, среди торосов и айсбергов, получаются лучшие фотографии с медведями, в их естественной среде обитания. Ведь те медведи, которые застряли на суше, на островах — оказываются в очень сложных условиях — меньше пищи, слишком жарко. Очень часто они вымазаны грязью и больше похожи на своих лесных бурых собратьев.

На островах не так много пищи, иногда можно увидеть, как медведи целый день жуют чахлую траву среди камней, чтобы хоть как-то набить живот. Могут они и вытаскивать водоросли из воды и поедать их. К сожалению, здесь всё равно получается отрицательный набор калорий. На переваривание травы уходит больше энергии, чем в ней содержится. Чуть больше везёт тем, кто умеет охотиться на птиц — для этого необходимо переворачивать большие каменные глыбы, под которыми делают гнезда люрики. Этих излишне доверчивых птичек размером с крупного воробья можно поймать голыми руками, или лапами. Медведь заглатывает их целиком, как семечки, не очищая. Не все птицы такие доступные. Например, крачки, которые делают гнезда прямо на земле, защищают потомство всей стаей. Медведь, на которого налетают сразу несколько десятков взбешённых чаек — чаще всего с позором покидает поле битвы.

Иногда природа подкидывает сюрприз в виде погибшего моржа или кита. В 2016 году такой случай произошел на Новой Земле. На запах туши собралось полтора десятка животных, они несколько недель объедались так, что были внешне похожи на шары — пузо волочилось по земле. Но рекорд был поставлен в 2017 году на острове Врангеля — там вокруг туши кита собрались более 180 медведей одновременно. Издалека, с моря это выглядело, как пастбище овечек, которые усеяли берег.

Белый медведь во время охоты не подает никаких особых признаков. Чаще всего — он просто лежит. Это создает обманчивое впечатление безопасности — он же не рычит, не подходит, не нападает. Но приглядитесь внимательнее. Позавчера он лежал в двухстах метрах, вчера — уже в ста, а сегодня ещё ближе. Медведь умеет выжидать момент, а потом ты уже не успеешь среагировать. Только таким образом удается охотиться на тюленя, когда несколько часов или дней приходится ждать у лунки, чтобы потом одним мощным ударом убить жертву.

Для ученых медведи представляют интерес с нескольких позиций. Во-первых, интересно изучать маршруты миграций, для чего животным надевают спутниковые ошейники. Во-вторых — берут биологический и генетический материал для изучения структуры питания, на предмет заражения окружающей среды и для изучения принадлежности к различным популяциям. Все эти исследования рассчитаны на длительный период и должны проводиться комплексно.

Один из рефлексов полярника, который вырабатывается очень быстро — это привычка регулярно оглядываться. Вышел из дома — оглянись. Сделал десять шагов — оглянись. Забил гвоздь, набрал ведро воды, полюбовался небом, сделал фотографию — ОГЛЯНИСЬ ЖЕ! Чаще всего ты в тёплой шапке, постоянно дует ветер. Даже если тебе с расстояния в 20−30 метров будут что то кричать — ты не услышишь. А медведь передвигается почти бесшумно, поэтому нужно всегда контролировать периметр или иметь глаза на затылке.

Потом, когда ты возвращаешься в город, ещё некоторое время приходится избавляться от этой привычки, потому что голова автоматически поворачивается через равные промежутки времени.

Даже если вы смотрели много фильмов про белых медведей, это всё — кино. Нужно увидеть его хоть один раз вживую. Этот «первый» медведь — запомнится вам обязательно. Вы сразу влюбитесь в него. И будете уважать, потому что в ледяной пустыне полярной ночи — вам не прожить и пары дней, а он проводит тут всю свою жизнь.

И только так вы поймёте, что лучшее для него — это отсутствие людей и зданий. Может быть, именно тогда вы поймёте, как важно объединить усилия всего мира для сохранения Арктики, чтобы родной дом белых медведей перестал разрушаться.

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