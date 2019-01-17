В Свердловской области представили уральский аналог «Сколково»

Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM На Урале планируют создать аналог инновационного центра «Сколково». Проект «Татищев» представил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на свердловском гражданском форуме «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пока о проекте известно очень немногое. «Татищев» планируют сделать «центром научно-технологических и производственных компетенций мирового уровня в сфере новых производственных технологий и цифровой экономики».

Весь комплекс будет работать «в интересах промышленного комплекса УрФО». В центре будет сконцентрированы R&D (research&development — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) уральских компаний. «Татищев» будет интегрировать научные компетенции региона, обещано в презентации.

Напомним, в Свердловской области уже есть региональный оператор федерального инновационного центра «Сколково» — это технопарк «Университетский» к востоку от Екатеринбурга. На его создание из областного бюджета потратили около 1 млрд рублей.

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