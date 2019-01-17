Поэт Дмитрий Быков становится новым «власовцем» – Изборский клуб

Москва, , 15:35 — REGNUM Поэт Дмитрий Быков готов объединиться с кем угодно, лишь бы смести ненавистный ему российский режим, полагает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя недавние скандальные высказывания Быкова об изменнике Родины Андрее Власове и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.

«В XIX веке была фраза: «как сладостно Россию ненавидеть», — сказал Шурыгин. — Сегодняшний либеральный класс — он ненавидит Россию. Ненавидит всеми фибрами своей души. Но далее происходит классическое падение в бездну, которое мы видели в 1941 году. Напомню, когда белых из России вышибли, то часть из них занялась мемуарами, кто чем, а часть сказала: «Хоть с чёртом, но против большевиков». И вот они (Красновы и прочие) пришли сюда с чёртом — с Гитлером. Они пришли «освобождать Россию» и говорили: «Хоть с кем угодно, но мы её освободим». Закончилось всё тем, что все они повисли. Вместе, кстати, с Власовым. Сегодня Дмитрий Быков, очень талантливый и яркий поэт, фактически становится новым «власовцем» или новым «красновцем», который готов объединиться с кем угодно, лишь бы смести ненавистный ему режим. Он считает, что тем самым он спасёт Россию».

Напомним, что поводом для этого комментария стало процитированное в эфире программы высказывание Быкова, который сообщил о написании биографии Власова для серии ЖЗЛ, а также заявил:

«К сожалению, российская гражданская война сороковых годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей».