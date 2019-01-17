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На Волоколамском шоссе в Москве открылась новая эстакада

Общество

Собянин поблагодарил строителей за то, что работы на эстакаде закончились на год раньше

Москва, 17 января 2019, 15:15 — REGNUM  В Москве 15 января открылось движение на новой разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова, передаёт агентство «Москва».

Во время церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин назвал Волоколамское шоссе одним из наиболее проблемных транспортных объектов.

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«Мы реконструировали примыкание Волоколамки к Ленинградке, закончили сложнейшие тоннели. Затем провели реконструкцию магистрали в районе «Спартака». Четвертым этапом будет реконструкция развязки на МКАДе и прилегающих, соответственно, улиц. И вот сегодня заканчиваем еще один этап — это от МЦК до улицы Академика Курчатова. Тоже достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотной эстакадой», — сказал Собянин.

Он поблагодарил строителей за то, что работы на эстакаде закончились на год раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Волоколамское шоссе в Москве было перекрыто из-за масштабной аварии на Канале имени Москвы, затопившей Тушинский тоннель.

29 декабря в Красногорске открыли первый этап многоуровневой развязки, соединяющей Волоколамское и Ильинское шоссе.

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