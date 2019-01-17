В монастыре под Калугой состоялся Рождественский молодёжный космический бал

Калуга, , 15:13 — REGNUM Рождественский бал для молодежи Малоярославца и Калуги состоялся в духовно-просветительском центре «София» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря калужской митрополии. Почётными гостями монастыря и участниками бала встали российские космонавты и их семьи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, участников Рождественского бала приветствовали космонавты-испытатели, герои России: заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина полковник Юрий Маленченко, полковник ВВС РФ Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Юрий Гидзенко, глава Звездного городка Подмосковья полковник ВВС России Валерий Токарев, Сергей Залётин.

В 2018 году произошло событие, весьма важное для Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря, — это трехмесячный орбитальный крестный ход с иконой и частичкой святых мощей Святителя Николая, покровителя обители. За сутки Международная космическая станция 16 раз облетела вокруг Земли и за время этого необычного крестного хода святой Николай около полутора тысяч раз осенил своим благословением православных. Настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря Игумения Николая, сердечно поблагодарила космонавтов, благодаря участию которых стало возможно это осуществить — космонавта-испытателя Олега Артемьева, доставившего икону и мощи на орбиту, и космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, вернувшего святыни с Международной космической станции на Землю. В знак благодарности за труды космонавтов-испытателей воспитанницы детского православного пансиона «Отрада» исполнили танцы «Звездный вальс» и «Космос», которые сопровождались показом космического видеоряда и световыми эффектами. Представители отряда космонавтов поблагодарили за приглашение посетить монастырь.

Рождественский космический бал стал для его юных участников не только развлекательным, но и просветительским, образовательным, профориентационным мероприятием, нацеленным на пробуждение в детях самого доброго, прекрасного и святого, о чем можно говорить в светлый праздник Рождества.

Напомним, Рождественский космический бал состоялся в рамках программы духовно-нравственного воспитания духовно-просветительского центра «София» и интерактивного музея «Два победоносных сражения под Малоярославцем в Отечественных войнах» при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов и участии организационного и информационного партнера проекта — Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».