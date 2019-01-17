В «Роскомсвободе» назвали риски законопроекта о защите Рунета

Москва, , 15:25 — REGNUM Принятие закона об автономном Рунете, призванного защитить отечественный сегмент сети, на деле приведет к удорожанию и замедлению интернета. При этом полной изоляции не получится, полагает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Законопроект направлен на защиту российского сегмента от возможного отключения от мировой системы за счет создания инфраструктуры, монопольно подчиненной государству. Однако в истории интернета таких прецедентов не было. Можно самим отключиться от «мировой паутины», но не защитить себя от отключения, отметил он.

На реализацию инициативы можно потратить много средств, но всё равно не добиться полной самоизоляции. Российские пользователи найдут пути проникновения в мировую сеть, более того, формат существующей в стране интернет-инфраструктуры не даст полностью отключить её от внешней сети, сказал Козлюк «Интерфаксу».

В России интернет — один из самых дешевых и быстрых в мире, однако положения законопроекта однозначно и удорожат его, и сделают менее быстрым. В результате появится теневой рынок интернет-трафика, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Госдуму РФ внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети. Один из авторов инициативы, член Совфеда Людмила Бокова пояснила, что законопроект не подразумевает создание локального интернета — речь идет об устойчивой инфраструктуре.

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