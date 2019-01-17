Фото Билла Гейтса в очереди за бургерами стало вирусным

Сиэтл, США, , 15:41 — REGNUM В соцсетях обсуждают фотографию, на которой Билл Гейтс стоит в очереди за фастфудом. Пока юзеры из США восхищаются своим соотечественником, русскоязычные пользователи придумывают различные причины, по которым основатель Microsoft решил прийти в закусочную.

Пользователь Facebook Майкл Галос опубликовал снимок еще 15 января, однако вирусным он стал только сейчас. Фотографию мужчина снабдил комментарием:

«Когда твоё состояние около 100 миллиардов долларов, ты управляешь крупнейшей благотворительной организацией в истории и стоишь в очереди за бургером, картофелем фри и колой в Dick's, как и все мы… Вот как ведут себя настоящие богатые люди, в отличие от позёра в Белом доме».

https://www.facebook.com/mikegalos/posts/10161428076590340

Пользователи принялись хвалить Гейтса и отмечать, что он действительно достоин уважения.

«Билл Гейтс настоящий американец!» — пишет Лиза Б.

«Я должна была заполнить анкету для присяжных. В одном вопросе попросили перечислить трёх живых людей, которых я больше всего уважаю — Билл Гейтс был первым, чьё имя я написала», — признается Сьюзан Б.

В Рунете же ситуацию пользователи восприняли иначе. Юзеры шутят по поводу того, зачем миллиардеру понадобилось стоять в очереди за бургерами, и отмечают, что в России зажиточным гражданам не присуще такое поведение.

«Может, просто денег хотел разменять?» — предположил «Городской сумасшедший».

«Прямо Скрудж Макдак. Если б с доставкой на дом заказал, то на доллар дороже», — пишет Happy.

«Человек — это звучит гордо. И без кортежа охраны, хочу заметить», — отмечает Сергей Г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корпорация Microsoft собирается выделить $500 млн на строительство доступного жилья в пригородах Сиэтла в штате Вашингтон. В компании отметили, что это самый крупный по объёму средств транш на подобные цели за последние более чем 40 лет.

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