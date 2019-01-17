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Более 91% всех школьников Уганды успешно сдали государственный экзамен

Общество

По сравнению с 2017 годом школьники сдали экзамен намного лучше

Кампала, 17 января 2019, 15:07 — REGNUM  Экзаменационная комиссия Уганды (Uneb) зарегистрировала лучшие результаты государственного экзамена за 2018 год, чем за 2017. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Исполнительный секретарь Uneb Дэниел Одонго огласил результаты Первичного выпускного экзамена в резиденции президента Уганды Йовери Мусевени в Кампале.

Одонго сообщил, что из 655 698 вывыпускников 599 593 успешно справились с экзаменом. Процент сдавших экзамен школьников составил 91,4%.

Одонго сообщил, что 56 398 школьников (8,6%), не сдавших экзамен, будут пересдавать.

Результаты 2500 сдающих задерживаются из-за повторной проверки.

Одонго добавил, что результаты за 2018 год намного лучше, чем за 2017.

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