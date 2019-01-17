Вовлечь местную власть в борьбу с УПЦ: Рада приняла закон о переходе общин

Киев, , 15:04 — REGNUM Украинское государство стремится вовлечь местную власть в противостояние с Церковью и создает условия для отъема храмов «по закону», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 17 января, религиовед Роман Лункин, комментируя утверждение парламентом Украины законопроекта о переходе религиозных общин из УПЦ к «новой церкви».

Как сообщалось ранее, новая редакция закона «О свободе совести и религиозных организациях» предполагает, что принять решение о переходе общины в другую юрисдикцию сможет на своем заседании любая группа граждан, объявившая себя членами данной общины. Списков постоянных членов у общин УПЦ нет.

«Принятый закон — это осязаемое вступление в фазу борьбы между Украинской православной церковью и украинским государством. Предыдущим шагом было принятие закона о смене названий организаций, которым намеревались принудить УПЦ стать «РПЦ в Украине», от чего украинская церковь отказалась.

Нынешний закон должен облегчить переход в другую юрисдикцию. Украинское государство стремится вовлечь в этот процесс местные органы власти. Надо отметить, что с 2014 года при поддержке местных властей удалось отобрать у УПЦ несколько десятков храмов. Теперь этот процесс будет проходить «по закону».

По букве закона любая группа может объявить себя членами данной общины и обратиться к местной власти с требованием отдать храм «новой церкви». При этом, естественно, может быть собрана и другая группа людей с противоположными взглядами. Какое решение местные власти будут принимать, зависит от конкретной ситуации.

Этот закон провоцирует настоящую войну. Но важно отметить и два других обстоятельства. Во-первых, несмотря на все усилия украинского государства, ему не удалось расколоть УПЦ ни на уровне иерархов, ни на уровне прихожан. Во-вторых, с 2014 года, опять же несмотря на все усилия, из УПЦ к другим общинам перешли лишь около ста храмов», — отметил Роман Лункин.