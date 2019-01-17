Учитель из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу

Тольятти, Самарская область, , 15:03 — REGNUM Педагог из школы в Тольятти прокомментировала конфликт с пятиклассницей, во время которого ударила девочку. Школьница сама спровоцировала агрессию, рассказала учитель РЕН ТВ.

Женщина признала, что была не вправе применять силу к ребенку. Однако девочка уже не раз мешала ей вести уроки.

«Я понимаю, что не вправе учитель этого делать. Но здесь уже, наверное, сдали нервы», — сказала педагог.

Следственный комитет проводит доследственную проверку после появления в сети видеозаписи, на которой учительница бьет школьницу, сообщила ранее пресс-служба следственное управление СКР по Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе 93 города Тольятти учителя биологии временно отстранили от работы после того, как женщина во время урока несколько раз ударила девочку и схватила за шею.

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