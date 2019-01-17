В Австралии расследуют растрату гранта на спасение Большого Барьерного рифа

Канберра, , 16:00 — REGNUM Счетная палата Австралии начала расследование по делу о выделении 443 миллионов долларов в рамках гранта на исследование и охрану Большого Барьерного рифа. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Sydney Morning Herald. Средства были переведены в июне 2018 года небольшой компании под названием «Great Barrier Reef Foundation», которая выиграла конкурс. Однако у аудиторов есть серьезные подозрения, что процедура была проведена с нарушениями. Так, например, в данной компании работает лишь несколько человек, она относится к категории малых предприятий, а расходы на административную деятельность чрезвычайно высоки. Также может обнаружиться конфликт интересов и аффилированность компании с чиновниками министерства окружающей среды. Именно это министерство было ответственно за выдачу гранта. Более того, подозрительной выглядит и скорость, с которой было принято решение о выделении денег: министерство пять лет обсуждало грант в размере пяти миллионов долларов, но в данном случае ему потребовалось лишь три дня. Аудиторы уже выявили, что на административные нужды было потрачено 86,5 миллионов долларов — 20% всей суммы. Примечательно, что компанию, получившую грант, возглавляет бывший председатель Банка Содружества — одного из крупнейших в Австралии.