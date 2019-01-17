Четверг, 17 Января 2019 года
14:59:09 МСК

Прокуратура в Кировске проверяет информацию о высадке ребенка из автобуса

Общество

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства инцидента

Кировск, Мурманская область, 17 января 2019, 14:58 — REGNUM  В прокуратуру Кировска (Мурманская область) поступила жалоба на неправомерные действия сотрудников транспорта, которые высадили из автобуса семилетнюю девочку на незнакомой остановке не по пути следования. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

"Прокуратурой рассматривается обращение гражданина по факту высадки семилетней девочки на незнакомой остановке», — передает вещатель.

По словам местного жителя, девочка, планировавшая вернуться домой в микрорайон Кукисвумчорр, днем 15 января села в автобус №104. При этом оказалось, что транспортное средство фактически следует по маршруту №108 (забыли поменять табличку). Водитель довез малышку до конечной остановки, где высадил.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства инцидента.

Читайте также: В Тюменской области ветерана высадили из рейсового автобуса в поле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить