Прокуратура в Кировске проверяет информацию о высадке ребенка из автобуса

Кировск, Мурманская область, , 14:58 — REGNUM В прокуратуру Кировска (Мурманская область) поступила жалоба на неправомерные действия сотрудников транспорта, которые высадили из автобуса семилетнюю девочку на незнакомой остановке не по пути следования. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

"Прокуратурой рассматривается обращение гражданина по факту высадки семилетней девочки на незнакомой остановке», — передает вещатель.

По словам местного жителя, девочка, планировавшая вернуться домой в микрорайон Кукисвумчорр, днем 15 января села в автобус №104. При этом оказалось, что транспортное средство фактически следует по маршруту №108 (забыли поменять табличку). Водитель довез малышку до конечной остановки, где высадил.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства инцидента.

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