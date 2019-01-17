Четверг, 17 Января 2019 года
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Южнокорейские бизнесмены торговали с КНДР через оффшор

Общество

Подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН

Сеул, 17 января 2019, 14:55 — REGNUM  Министерство объединения Республики Корея подтвердило, что группа бизнесменов из оффшорной южнокорейской компании приобрела картины в художественной студии Северной Кореи, которая находится под санкциями ООН. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Группа из 96 бизнесменов во время своего делового визита в КНДР приобрела 20 картин в студии Мансудэ. Операция была проведена через оффшорную компанию, зарегистрированную за рубежом, чтобы скрыть страну происхождения товара и покупателей. Однако замысел не удался: представитель таможенной службы Южной Кореи заявил, что работники в аэропорту были осведомлены о покупке северокорейских картин. Впрочем, конфисковывать их не стали, так как произведения искусства не являлись провокационными. Отмечается, что перед поездкой с бизнесменами была проведена разъяснительная беседа о недопустимости покупок северокорейской продукции.

В 2017 году ООН запретила международные торговые операции северокорейской художественной студии Мансудэ, так как галерея зарабатывала иностранную валюту на продажах своих произведений за рубеж. Также были заморожены иностранные активы галереи.

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Зарубежная хроника
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