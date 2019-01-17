Четверг, 17 Января 2019 года
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На Ямале коммунальщики чинят батареи скотчем

Общество

Прокуратура проверяет правомерность их действий

На Ямале коммунальщики чинят батареи скотчем
Иллюстрация: Пресс-служба прокуратуры ЯНАО
Обмотанные скотчем батареи в Лабытнанги

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 января 2019, 15:30 — REGNUM  В ямальском городе Лабытнанги жильцы дома № 20 по ул. Мира замерзали с 10 января. В подъезде прорвало трубу, вода залила ступени подъезда, сделав их обледеневшими. Управляющая компания отреагировала на жалобы замерзающих после публикаций в социальных сетях и региональных СМИ почти через неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

По поручению прокуратуры ЯНАО по данному факту организована проверка. Во время выезда по адресу установлено, что следы обледенения в подъезде отсутствуют, однако герметичность трубы не восстановлена — она перемотана скотчем.

Прокуратура города Лабытнанги устанавливает, почему управляющая организация длительное время не реагировала на обращения жильцов дома, а также причины возникновения аварии.

Также будет дана правовая оценка исполнению администрацией Лабытнанги полномочий по муниципальному жилищному контролю за деятельностью управляющих компаний и сохранностью муниципального жилищного фонда.

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