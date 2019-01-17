В пакистанском Панджабе проходит массовая забастовка фермеров

Лахор, Пакистан, , 15:19 — REGNUM В Лахоре (столица пакистанской провинции Панджаб) проходит массовая забастовка фермеров, прибывших из нескольких районов провинции.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, фермеры требуют понизить цены на удобрения, дизельное топливо и электроэнергию. По словам аграриев, цены на картофель и сахарный тростник, в обилии выращиваемый в провинции, несправедливы, а нехватка топлива не позволяет вывезти урожай.

По этой причине, по словам фермеров, в «житнице Пакистана» гниют тысячи тонн продукции сельского хозяйства. Протестующие фермеры заявили, что продолжат забастовку, если их требования не будут выполнены.