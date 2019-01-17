На Среднем Урале предложили ввести ликбез для чиновников по истории

Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM Свердловским чиновникам нужно провести ликвидацию безграмотности по истории. Об этом заявил доктор исторических наук, директор Центра истории Свердловской области Анатолий Кириллов на областном гражданском форуме «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На одной из сессий форума руководитель некоммерческого партнёрства «Информационно-туристического центра Свердловской области» Вадим Винер обрушился на региональных чиновников, которые не знают истории региона и из-за этого не ориентируются в туристической отрасли. Например, представители власти не знают о существовании китайского полка, который действовал на Урале во время Гражданской войны, тогда как для граждан Китая это очень важная страница истории и «туристическая тема». Эксперт уличил одного чиновника в незнании Эрнста Неизвестного, а властей Нижнего Тагила — в том, что они не смогли ответить на вопрос о связи Булата Окуджавы и Уралвагонзавода.

«Господа, учите матчасть!» — призвал чиновников Винер.

Анатолий Кириллов поддержал коллегу и сказал, что мог бы организовать ликвидацию безграмотности среди среднеуральского чиновничества.

«Многие вопросы ставятся властью, на мой взгляд, с недостаточной глубиной проработкой нашей истории. Нужен даже не столько ликбез, а сколько общение с историками. Есть же повышение квалификации? Мы можем без всякого начётничества это организовать», — заверил Кириллов.

Напомним, свердловский гражданский форум «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый» прошёл 17 января в Екатеринбурге. На мероприятии уже представили «человека будущего» и предложили избавить свердловчан от недостатка счастья.

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