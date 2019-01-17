Четверг, 17 Января 2019 года
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Объём выплат пострадавшим в Магнитогорске превысил 108 млн рублей

Общество

Из федерального и областного бюджетов

Объём выплат пострадавшим в Магнитогорске превысил 108 млн рублей
Иллюстрация: Sledcom.ru
Трагедия в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 17 января 2019, 14:39 — REGNUM  В Челябинской области объём выплат пострадавшим и родственникам погибших при обрушении седьмого подъезда дома на проспекте Карла Маркса, 164 превысил 108 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Выплаты производятся из федерального и областного бюджета. Напомним, из резервного фонда правительства России ранее было направлено более 65 млн рублей. Ещё 93 млн на помощь пострадавшим и родственникам погибших направили из бюджета региона.

Таким образом, всего граждане получат почти 150 млн рублей.

Напомним, трагедия произошла в районе 6:00 31 декабря. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Ещё шесть человек получили травмы. Им выплаты также положены, но только после окончания судебно-медицинской экспертизы.

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