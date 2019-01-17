Facebook ограничит политическую рекламу для безопасности выборов в Индии

Нью-Дели, , 16:01 — REGNUM Представители компании Facebook сообщили журналистам о своем намерении усилить регулирование сферы политической рекламы с целью предотвратить вмешательство в ход парламентских выборов в Индии. Также Facebook принял во внимание риск активизации политической пропаганды в рамках предвыборных кампаний в Нигерии, Украине и ЕС.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», начиная с 16 января 2019 года, на платформе социальной сети будет введен принцип территориальных ограничений, согласно которому пользователи смогут публиковать рекламу и информацию политического характера только о выборах в той стране, на территории которой они находятся.

В случае Индии, где парламентские выборы пройдут весной 2019 года, Facebook также намерен создать цифровую библиотеку политической рекламы с возможностью задавать параметры поиска, что значительно повысит прозрачность проведения предвыборных кампаний онлайн.