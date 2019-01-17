В Алма-Ате суд вынес приговор подсудимым по делу об убийстве Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 14:34 — REGNUM Судья специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам вынес приговор подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает 17 января агентство «КазТАГ»

Суд признал Армана К. виновным в краже, разбое и убийстве и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Второй подсудимый Нуралы К. также признан виновным в разбое и убийстве и приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанат Т. суд признал виновной в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору. Женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января государственный обвинитель запросил по 20 лет лишения свободы для двух подозреваемых в убийстве призера Олимпийских игр Дениса Тена.

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