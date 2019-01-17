Симферопольцам обещают четыре прошлогодних детсада

Симферополь, , 14:29 — REGNUM Власти Симферополя завершат в первом полугодии 2019 года строительство четырёх модульных детских садов на 400 мест. Об этом 17 января журналистами сообщил председатель городского совета Виктор Агеев.

«Мы изыскали 196,3 миллиона рублей для того, чтобы закончить строительство наших модульных детских садов, которые не успели сдать в 2018 году. Горсовет уже принял соответствующее решение в ходе очередной сессии», — отметил Агеев.

По его словам, достроить должны детские сады при СОШ №26, №9, СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.А. Горишнего и СОШ №18 на Ростовской.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе самая большая очередь в детсады на территории Республики Крым — шесть тысяч человек. Всего в Крыму своей очереди в детские сады ожидают около 19 тысяч детей. В конце 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал решить проблему с очередностью в детские сады столицы полуострова за два года.