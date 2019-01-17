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Трое моряков с судна «Виктор Ткачев» госпитализированы в Абиджане — СМИ

Общество

15 января в Кот-д'Ивуаре умер капитан судна

Абиджан, Кот-д’Ивуар, 17 января 2019, 14:24 — REGNUM  В городе Абиджан в местную больницу госпитализированы трое моряков с судна «Виктор Ткачев», принадлежащего Мурманскому морскому пароходству. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии в Кот-д'Ивуаре со ссылкой на судового агента.

«По дополнительным неофициальным сведениям, … в больнице г. Абиджан находятся три россиянина с судна «Виктор Ткачев», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, консульские сотрудники и врач посольства в ближайшее время посетят оказавшихся в больнице моряков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, порт Абиджана уже более 6 месцев не может покинуть судно «Виктор Ткачев», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. Причина — коммерческие споры судовладельца.

15 января в Кот-д'Ивуаре умер капитан судна.

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