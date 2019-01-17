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Вице-спикер Госдумы предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Общество

Мошенники просят выкупить криптовалюту

Москва, 17 января 2019, 14:24 — REGNUM  Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предостерег от мошенников, действующих от его имени.

«Как стало известно, последние 2−3 дня от моего имени действуют мошенники. Схема такая: приходят сообщения через мессенджер WhatsApp (возможно и другие) с номера, к которому прикреплена моя фотография. Злоумышленники обращаются по имени, просят откликнуться. Далее следует диалог, который заканчивается просьбой передать или перевести определенную сумму денежных средств (в диалоге идет речь о криптовалюте, которую необходимо выкупить)», — написал Неверов в Facebook.

Парламентарий просит сообщать ему либо помощникам о подобных случаях.

«Соответствующие заявления направлены мною в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации мошенников!» — призвал Неверов.

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Мошенничества
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