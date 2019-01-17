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Москвичи сдали на утилизацию 2,6 тыс. новогодних елей

Общество

В текущем году акция по сдаче деревьев продлится до 1 марта

Москвичи сдали на утилизацию 2,6 тыс. новогодних елей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодняя ёлка

Москва, 17 января 2019, 14:19 — REGNUM  Жители столицы России за неделю в рамках акции «Елочный круговорот» сдали на утилизацию около 2,6 тыс. новогодних елей, заявил заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщила 17 января пресс-служба информационного центра правительства Москвы.

«За неделю акции «Елочный круговорот» москвичи принесли на пункты сбора почти 2,6 тыс. новогодних деревьев», — сказал Бирюков.

По его словам, в текущем году акция по сдаче елей на утилизацию продлится до 1 марта. Отмечается, что из переработанной щепы новогодних деревьев будет изготавливаться почвогрунт, кроме того, продукты переработки пойдут на отсыпку дорожек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2018 года в Московском зоопарке отметили, что на корм животным пошло около 800 нераспроданных новогодних ёлок.

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