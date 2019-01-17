В 2018 году в Казахстане выросла переработка твердых бытовых отходов

Астана, , 14:20 — REGNUM По итогам 2018 года в Казахстане было переработано 11,51% от общего объема отходов, сообщает 17 января агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство энергетики республики.

В 2017 году доля переработанных отходов составила 9%. Всего в 2018 году на территории Казахстана было образовано 4,3 млн тонн твердых бытовых отходов, что на 100 тыс. меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Казахстане вступил в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги и стекла. С 2021 года планируется запретить захоронение строительных и пищевых отходов.

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