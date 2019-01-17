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Социологи считают страх основным атрибутом современной жизни

Общество

Нынешняя реальность зачастую пугает людей

Москва, 17 января 2019, 14:17 — REGNUM  Современные люди в большинстве случае пребывают в состоянии тревожности, вызванной различными страхами. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, заявил руководитель департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Степан Львов.

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Одним из таких примеров он назвал восприятие молодёжью новой пенсионной реформы в России. По сравнению с другими возрастными группами, именно молодые люди относятся к ней наиболее негативно. Хотя, по словам Львова, никаких рациональных причин для этого нет

«Но существуют определенные «мантры» — набор тезисов, которые распространяются в обществе», — приводит РИА Новости слова Львова.

Эксперт считает, что страхи и тревоги — это основные атрибуты современности.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно социологическим опросам, у большинства жителей России беспокойство вызывают теракты. Также люди бояться стать жертвой ДТП или интернет-мошенничества, махинаций с банковской картой. Выражают опасение граждане РФ и относительно того, что могут быть незаконно использованы их персональные данные, они будут ограблены или подвергнутся хулиганскому нападению.

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