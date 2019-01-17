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Белгородский писатель награждён премией ФСБ за повесть о пограничниках

Общество

Героем книги Сергея Мильшина стал уроженец Белгородчины

Белгород, 17 января 2019, 14:14 — REGNUM  Белгородский писатель Сергей Мильшин стал лауреатом конкурса ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности. Как сообщил портал «Белгородские новости», Мильшин получил премию в номинации «Художественная литература и журналистика» за книгу «День всех святых».

Повесть Сергея Мильшина основана на истории Героя Советского Союза Кузьме Ветчинкине, уроженце села Покровка Волоконовского района Белгородской области. Руководившем пограничной заставой на границе Молдавии и Румынии.

ФСБ вручает премии деятелям искусства ежегодно с 2006 года. Лауреатами становятся авторы фильмов и телепередач, прозы, поэзии, репортажей, песен и художественных произведений, в которых «на высоком художественном уровне создан положительный образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена деятельность органов безопасности».

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Литература
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