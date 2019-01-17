Блогеры перекрыли Новый Арбат в Москве для съёмок клипа

Москва, , 14:10 — REGNUM В Москве управление ГИБДД проводит проверку по видеоролику, в котором блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата во время съёмок клипа, пишет «Российская газета».

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По данным издания, полиция устанавливает личности участников записи и пытается с ними связаться, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

«На опубликованных на страницах блогеров в Instagram клипах хорошо видно, как премиальные автомобили перекрывают три полосы движения на Новом Арбате ради эффектных съемок», — говорится в заметке.

Среди комментаторов немало тех, кто критикует поведение молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года получил известность поступок певицы Оксаны Яковлевой, перекрывшей для съёмок клипа МКАД. Тогда супруг исполнительницы, депутат городского поселения Щёлково Олег Яковлев извинился за поведение жены.

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