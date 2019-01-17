На Украине грубо нарушают принцип отделения церкви от государства – Худиев

Москва, , 15:27 — REGNUM РФ должна привлекать внимание всего мира к тому, как на Украине попирается свобода церкви, полагает православный публицист Сергей Худиев. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о том, чем является ПЦУ.

«Новая церковная структура создана государством, создана в интересах государства и полностью контролируется государством и проводит его политику, — убежден Худиев. — В нее пытались загонять при помощи давления со стороны СБУ, и сейчас государство принимает меры к тому, чтобы оказывать давление на Украинскую православную церковь в общении с Московским патриархатом, и это вопиющее попрание свободы церкви и вопиющее попрание принципа отделения церкви от государства, который записан в том числе и в украинской конституции. И надо привлекать к этому внимание в мире, в Европе, в США, поскольку политики хотя и действуют беспринципно, но им необходимо поддерживать представление о себе как о людях принципиальных».

Вместе с тем, как полагает Худиев, России для того, чтобы быть услышанной в остальном мире, нужно изменить некоторые направления своей внутренней политики.

«И ещё одна важная вещь — принцип свободы вероисповедания должен соблюдаться везде, и для того чтобы наш голос был лучше слышен, нам здесь — в РФ — надо прекратить давление на сектантов, которое тоже навлечёт на нас упрёки в нарушении принципа свободы совести и сделает наш голос более слабым, когда мы будем заступаться за церковь на Украине», — подчеркнул Худиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4128д, который регулирует переход религиозных общин из УПЦ к раскольникам. Согласно этому документу, решение о переходе должно приниматься на собрании общины двумя третями голосов. После успешного голосования имущество общины запрещено отчуждать до завершения юридических процедур по переходу.

Депутат Верховной Рады Борислав Береза опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook экспертную оценку принятого закона. Согласно его заключению, закон нарушает свободу мировоззрения и вероисповедания:

«Есть риск того, что принятие данного законопроекта создаст большие проблемы в религиозной среде Украины и нарушит принцип религиозных общин».