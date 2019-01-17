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В Красноярске стены домов покрасили с одной стороны — СМИ

Общество

На центральных улицах обновили фасады многоэтажных домов

Красноярск, 17 января 2019, 14:07 — REGNUM  В Красноярске власти готовят город к приему гостей Всемирной зимней Универсиады. До ее старта остается полтора месяца. Вот только у местных жителей вызывает некоторые вопросы качество проводимых работ, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

На центральных улицах обновили фасады многоэтажных домов: отремонтировали и покрасили. Но только со стороны, которая выходит на улицу, по которой будут ездить спортсмены и зрители — из двора все выглядит по-прежнему.

Под такое обновление попали полсотни жилых зданий. Их жители от качества работ не в восторге.

«Я и разговаривал с ребятишками, которые делали это, — сказал житель Красноярска Василий М. — Я говорю: «Зачем?» — «Заставляют!» Будет эта… ну что-то будет проходить тут. Надо было уж красить, да красить полностью, чтоб красиво было. Ну, а это что? Просто отмазка!».

Интернет-портал отмечает, что есть и другие странности. Например, у нескольких домов покрашены только первые этажи. По словам жильцов, на их вопрос «Когда будет доделана вся работа?» в районной администрации ответили: «Хотите, докрашивайте за свой счет».

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Проблемы ЖКХ
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