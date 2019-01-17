СБУ разоблачила 29 иностранных шпионов

Киев, , 14:10 — REGNUM В течение 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность 29 иностранных граждан, которые проводили разведывательные действия против Украины, сообщил 17 января официальный сайт ведомства.

Против иностранцев начато девять уголовных дел по статье «Шпионаж».

Кроме того, СБУ разоблачила одиннадцать граждан Украины, которые проводили разведку «в пользу государства-агрессора», под которым украинская пропаганда понимает Россию. По статье «Государственная измена» осуждены трое из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году СБУ раскрыла 564 коррупционных преступления, предъявив обвинения десяти судьям, десяти сотрудникам миграционной службы и 21 сотруднику государственной фискальной службы.

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