Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в феврале

Москва, , 14:05 — REGNUM В Москве в феврале ожидаются морозы до — 15 градусов, об этом 17 января журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Февраль будет вполне зимним, ожидается около 12−15 градусов мороза», — сказал Вильфанд, добавив, что март будет примерно таким же.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днем, 17 января, погода в столице России будет потенциально опасной. Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в Москве и Подмосковье. Столбики термометра покажут от — 3 до — 1 градуса.

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