Четверг, 17 Января 2019 года
14:06:07 МСК

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в феврале

Общество

«Февраль будет вполне зимним»

Москва, 17 января 2019, 14:05 — REGNUM  В Москве в феврале ожидаются морозы до — 15 градусов, об этом 17 января журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Февраль будет вполне зимним, ожидается около 12−15 градусов мороза», — сказал Вильфанд, добавив, что март будет примерно таким же.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня днем, 17 января, погода в столице России будет потенциально опасной. Синоптики предупредили о сильном ветре, снегопадах и метели в Москве и Подмосковье. Столбики термометра покажут от — 3 до — 1 градуса.

Читайте также: Гидрометцентр: крещенские морозы в Москве будут слабыми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить