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ДВФУ планирует подготовку учителей китайского языка для начальной школы

Общество

В приморском вузе убеждены, что китайский язык станет одним из самых популярных у школьников

Владивосток, 17 января 2019, 14:03 — REGNUM  Дальневосточный федеральный университет и Хэйлунцзянский университет (Китай) планируют подготовить новые образовательные программы, в частности, открыть совместную магистратуру по подготовке учителей китайского языка для начальной школы. Об этом 17 января сообщает пресс-служба российского вуза.

Как пояснила директор Школы педагогики ДВФУ Оксана Мартыненко, с 2024 года в российских школах планируется ввести обязательное изучение второго иностранного языка, и китайский, безусловно, станет одним из самых популярных у приморских детей. В свою очередь, проректор Хэйлунцзянского университета Янь Мин подтвердил, что создание совместной образовательной программы может получить поддержку на уровне китайского правительства.

В вузе напомнили, что Китай является главным партнером ДВФУ в сфере международного образования. Главным совместным проектом двух образовательных учреждений является Институт Конфуция ДВФУ, который был открыт в 2006 году. Университеты активно обмениваются студентами и преподавателями, изучающими русский и китайский языки, реализуют исследовательские программы и проводят совместные мероприятия.

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