Петербургский завод подал иск к соцсети «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM «Невский завод цветных металлов» подал иск к социальной сети «ВКонтакте» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием закрыть группу об экологии, первое судебное рассмотрение намечено на февраль. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя завода.

Завод потребовал закрыть группу «Экология в Рыбацком», которая, как считают на предприятии, распространяет клевету в отношении предприятия и публикует «лживую, искаженную и заказную» информацию. Представители группы сообщили, что не слышали об иске, а завод не связывался с администраторами сообщества. На предприятии объяснили, что не смогли связаться с руководством паблика, так как они не раскрывают своих имен.

Представители «ВКонтакте» отметили, что завод ранее обращался к соцсети с требованием закрыть группу, однако администрация отказала. Также они сообщили, что раньше к социальной сети уже подавали подобные иски, но это первый от крупного предприятия.

Как сообщается в карточке суда, иск подали еще в середине декабря. Первое рассмотрение дела состоится 14 февраля.

Группа «Экология в Рыбацком» существует с 2016 года и насчитывает более тысячи участников. Пользователи пишут об экологическом состоянии района Рыбацкое и главным нарушителем экологии считают «Невский завод цветных металлов».

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