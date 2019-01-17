Четверг, 17 Января 2019 года
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Родители выступили против продажи «вредных продуктов» в школах — опрос

Общество

Всего в опросе, проведенного в соцсети «Вконтакте», приняло участие около 1500 человек

Москва, 17 января 2019, 13:45 — REGNUM  Большинство опрошенных родителей в Российской Федерации выступают против продажи продуктов на территории школ через «снековые аппараты». Об этом сообщили «Российской газете» в министерстве просвещения Российской Федерации, ссылаясь на данные проведенного в своей официальной группе «В Контакте» опроса.

По данным источников издания, не поддерживают продажу в школах ассортимента продуктов, предлагаемых в снековых аппаратах, более 2/3 опрошенных.

Отмечается, что всего в опросе, проведенного в соцсети «Вконтакте», приняло участие около 1500 человек.

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