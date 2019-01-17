Куда катится Тула: как пытаются решить проблему общественного транспорта

Лидия Шипилова, , 16:14 — REGNUM

Каждый уважающий себя житель Тулы (а, может быть, даже и гость) хоть раз, да обругал пресловутый общественный транспорт города. Тут и трамваи, которые плетутся 20 км/ч (быстрее пешком дойти), и троллейбусы, которые ждать бог весть знает сколько, и на вершине этого «олимпа» — автобусы. О последних туляки предпочитают и вовсе не говорить — настроение портится.

Общественному транспорту уделил особое место внимание в своём ежегодном послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он дал поручение властям Тулы навести порядок в этой сфере. Срок — 2019 год. Чиновники уже кое-что успели. В какую сторону «катятся» трамваи, троллейбусы и маршрутки Тулы и на что необходимо обратить внимание городским властям?

Маршруты «для галочки»

Туляки обожают и уважают трамвай (все-таки самый старый общественный транспорт города — открыт в 1927 году), но время от времени поднимается вопрос о целесообразности его использования. Проезд 20 рублей, впрочем как и на всем транспорте областного центра, не менялся уже больше трех лет. С подвижным составом не без помощи губернатора разобрались. С 2016 года в Тулу из Москвы по договоренности передали более 30 вагонов.

Весной 2018 года на эту тему в городе даже провели референдум. В результате более 70% участников высказались за сохранение и развитие трамвая. Только вот интервалы у трамвайного сообщения уж лишком большие: на популярных — от 10 минут, на остальных — выходят за получасовые границы. Из-за этого люди пересаживаются на другой вид общественного транспорта.

Однако главная проблема тульского трамвая — плохое состояние путей, из-за чего электротранспорт, как правило, плетётся со скоростью около 20 км/ч. Особенно это заметно на «совмещёнке» в центре города, когда трамвай опережают потоки автотранспорта. Сильный волнообразный износ и стыки, местами шириной до 5−6 см, обеспечивает трамваям довольно громкое «звуковое сопровождение».

С троллейбусами попроще. С начала 2010-х годов парк активно обновляется местными и московскими властями. Как и в случае с трамваями, первую роль в этом вопросе играет Алексей Дюмин. В 2016 году в Тулу из Москвы передали 25 современных машин. В целом состояние тульских троллейбусов хорошее, но на довольно обширную сеть (выпуск около 50 единиц) «рогатых» не хватает. Из-за этого на большинстве маршрутов интервалы между машинами не менее 10 минут.

Самое сложное в Туле — это маршрутки. Горожане считают, что, несмотря на приобретенные полунизкопольные «НефАЗы» и «ПАЗы», состояние подвижного состава автобусов оставляет желать лучшего.

«За последние годы значительно сократилось количество маршрутов, особенно трамвайных. Это еще Москва соизволила дать свои старые вагоны. Интервалы движения между маршрутами просто огромные: 40 минут и более, можно считать, что маршрут есть только для галочки. Мало кто будет ждать такой транспорт, особенно зимой. Вечером дела обстоят еще хуже. Вот и вынуждены пользоваться грязными, тесными, неудобными, опасными маршрутками, порой рискуя своей жизнью. На протяжении последних лет транспорт планомерно только уничтожается и вытесняется далеко некачественными маршрутками», — написал в сети житель Тулы Олег Николаев.

Маршрутки-микроавтобусы заполонили все улицы Тулы, а в центре скапливаются в длинные очереди перед остановками. Среди микроавтобусов немало представителей устаревших моделей, встречаются даже ГАЗ-3221, которые в других крупных городах уже давно исчезли с городских улиц.

Предложение поступило. Извольте приступить

Население Тулы обслуживают 12 компаний-перевозчиков, из которых одна муниципальная. МКП «Тулгорэлектротранс» заведует трамваями, троллейбусами и рядом автобусных маршрутов. Остальное — частники. Казалось бы, самый добросовестный игрок на рынке городского общественного транспорта — муниципалитет, который берет на себя обязательства, когда коммерсанты просто не выходят в рейс. Однако загвоздка в другом: весь общественный транспорт в Туле работает без единой информационной системы навигации и соблюдения установленного расписания.

Некоторые маршруты в областном центре оснащены аппаратами безналичной оплаты проезда, но этого недостаточно. Отсюда и сокрытие доходов. И это лишь два вопроса, которые предстоит решить тульским властям в ближайшее время.

В очередной раз к вопросу общественного транспорта власти вернулись весной 2018 года. Тогда губернатор Тульской области наказал разработать реальный действенный проект.

«Замечания к работе общественного коммерческого транспорта можно перечислять долго. Вызывает нарекания и работа муниципального транспорта. Еще одна важная тема — межрегиональное транспортное сообщение. Необходимо выработать и реализовать новый действенный комплекс мероприятий для наведения порядка», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В тульской мэрии придумали так называемую «дорожную карту», где говорится о едином сводном расписании, безналичной системе оплаты на транспорте с применением лучших практик в этой сфере.

«Общественный транспорт в Туле переживает период, через который прошли многие города, в том числе и Москва, когда в ущерб качеству и безопасности пассажирских перевозок выбор был сделан в пользу быстрых, но тесных маршруток. В результате муниципальный транспорт перестал развиваться, особенно досталось тульскому трамваю, а главный потребитель услуги стал заложником сложившейся ситуации. Страдают и автолюбители, количество коих растет, а вместе с ними и количество дорожных заторов, тоже во многом из-за большого количества маршруток. Такое положение дел, по-видимому, устраивало городские власти, а владельцы бизнеса, несомненно, заинтересованы в непрозрачной системе перевозок для сокрытия реальных доходов», — отмечает аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

В интересах пассажиров, пешеходов и автомобилистов

Рабочую группу по решению вопроса общественного транспорта в Туле возглавил тульский мэр Евгений Авилов. Власти оперативно привлекли научное сообщество для точного расчета пассажиропотока. Без Москвы и здесь не обошлось, хотя в Политехническом институте Тулы тоже есть специалисты этой сферы.

Сегодня в общественном транспорте Тулы можно встретить молодых ребят — они считают пассажиропоток: сколько людей ездит, сколько заходит и выходит и где именно.

«Это недешевое удовольствие, но оно необходимо. Мы никогда не проводили этих измерений. Они будут идти целый год, благодаря им мы сможем получить сведения о том, как и куда перемещается наше население, как это зависит от сезона. После этого будет разработана новая схема перевозок», — объяснил глава городской администрации.

По мнению экспертов, подобная система позволит осовременить общественный транспорт Тулы, но с населением нужно работать и объяснять, что происходит здесь и сейчас.

«Когда на проблему обратил серьезное внимание губернатор, ситуация начала меняться, началась системная работа над изучением пассажиропотока, рассматриваются для внедрения современные практики в данной сфере. Устоявшуюся систему всегда сложно изменить, население с неохотой принимает любые перемены, поэтому важно информировать потребителя о том, что транспорт меняется и меняется он в их интересах», — говорит Артем Богатырев.

Некоторые решения рабочая группа уже озвучила. Во-первых, увеличится число больших автобусов, а транспорт малой вместимости останется только там, где пассажиропоток не очень плотный, или там, куда проедет только микроавтобус.

Во-вторых, в Туле появится единый «оператор-организатор» перевозок. По плану это муниципальное предприятие, которое будет проводить конкурс, то есть город будет платить выигравшим аукцион перевозчикам за километраж, они с пассажиров деньги брать не будут, и люди смогут пользоваться всеми льготами в любом виде транспорта, тогда как сегодня в маршрутках льготы имеют только участники Великой Отечественной войны.

В-третьих, планируется ввести «часовой билет»: человеку не придется заново платить при пересадке из одного вида транспорта на другой. Сейчас даже при коротких поездках можно потратить 60 рублей вместо 20.

Еще одна визитная карточка города

«Даю поручение городским властям Тулы — 2019 год должен стать переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее. От вас ждут ясных предложений и реальных изменений. Покажите результат. Правительству поручаю оказать полное содействие. В том числе с привлечением УГАДН, МВД, прокуратуры, ФСБ», — сказал в своем послании Алексей Дюмин.

По мнению руководителя отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгения Крылова, глава региона неслучайно зафиксировал эту тему в послании.

«Динамичное пространственное развитие областного центра за последние три года невозможно представить без решения острой проблемы городского хозяйства — модернизации общественного транспорта и всей транспортной инфраструктуры. Тысячи жителей ежедневно сталкиваются с тесными и обшарпанными маршрутками, непостоянным расписанием их движения, пробками, наглыми автовладельцами, слаборазвитыми пешеходными зонами. А от этого зависит не просто ежедневное настроение людей, а ощущение комфорта и социального благополучия, которые напрямую сказываются на результатах их деятельности. Всем городским центрам региона нужен надежный, современный, комфортабельный и быстрый общественный транспорт, объединенный в единую интеллектуальную систему вместе с платными парковками, велодорожками и велопрокатом, такси и каршерингом. Туле нужен единый и узнаваемый стиль транспортной системы, который должен стать еще одной визитной карточкой города», — говорит эксперт.

Евгений Крылов считает, что перед рабочей группой стоит сложная, но амбициозная и интересная работа.

«Для городских властей во главе с Евгением Авиловым наступает момент истины — смогут ли они кардинально изменить облик городского общественного транспорта, который в нынешнем состоянии долгое время их устраивал? Важно наладить процесс взаимодействия со всеми сторонами — администрацией, общественными и инициативными группами, коммерческими перевозчиками, разработчиками стратегии, экспертами, — отмечает он. — Важно отказаться от личных и узкогрупповых интересов, памятуя о том, что грядущие изменения вызовут передел рынка пассажирских перевозок. Но в построении современного и динамично развивающегося города это неотвратимая вещь».